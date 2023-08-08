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Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2023'ün küresel bazda "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 10:53, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 10:55
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Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak kayıtlara geçti

Copernicus İklim Değişikliği Servisinin aylık raporuna göre, Temmuz 2023, küresel olarak şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ay oldu.

Geçen ay sıcaklık, "en sıcak ay"ın yaşandığı Temmuz 2019'u 1,5 santigrat derece aştı.

Kuzey yarımkürenin birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları yaşandı, Antarktika'nın büyük bölümünde ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar ölçüldü.

Giderek artan küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları da geçen ay rekor seviyelere ulaştı.

Kuzey Denizi'nde sıcaklık ortalamanın 1,05 santigrat derece üzerindeyken, Grönland'ın güneyinde, Labrador Denizi'nde, Karayip havzasında ve Akdeniz boyunca deniz ısı dalgaları gelişti.

Antarktika deniz buzu da temmuz ayları içindeki en düşük seviyesinde ölçüldü ve ortalamanın yüzde 15 altında aylık değerle rekor kırdı.

Haziran 2023'te olduğu gibi, günlük Antarktika deniz buzu miktarı, ay boyunca yılın belirli zamanlarında önceden gözlemlenen değerlerin önemli ölçüde altında kaldı.

- Küresel sera gazı emisyonları acilen azaltılmalı

Raporda değerlendirmesine yer verilen Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, şunları kaydetti:

"Küresel hava ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarının, temmuz ayında tüm zamanların rekorlarını kırdığına tanık olduk. Bu kayıtların hem insanlar hem de her zamankinden daha sık ve yoğun biçimde aşırı olaylara maruz kalan gezegen için korkunç sonuçları var. 2023, şu anda son yılların ortalamasının 0,43 santigrat derece üzerinde. Bugüne kadarki en sıcak üçüncü yıl. Temmuz ayındaki ortalama küresel sıcaklık, sanayileşme öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde."

Burgess, bu durumun ana sebebi olan sera gazı emisyonlarının acilen azaltılması gerektiğini vurguladı.

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