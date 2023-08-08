Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali

Orta Vadeli Program'ın (OVP) teknik boyutunu Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, onların sonuçlarını ağustosun son günlerinde dinleyeceklerini, tartışacaklarını söyledi.

Bu sene bir taraftan da sektördeki paydaşlarla, STK'larla istişareler yaptıklarını belirten Yılmaz, "Yeni bir döneme girdik, çünkü Türkiye Yüzyılı diyoruz. Deprem sonrası dönem, dolayısıyla da yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni döneme ilişkin değişik kesimlerin beklentilerini, önceliklerini alarak OVP'yi şekillendireceğiz. Bu da bu OVP'yi geçmiş OVP'lerden ayırt edici bir vasıf olacak." dedi.

"OVP'yi üç ayaklı düşünebilirsiniz"

OVP'nin daha çok yapısal dönüşüm boyutunun olacağını aktaran Yılmaz, "OVP'yi üç ayaklı düşünebilirsiniz. Bir para politikasının genel çerçevesi var. Detayları Merkez Bankası'nın uhdesinde. Maliye politikasının detayları var OVP'de, bütçedeki rakamlar, hepsi var orada. Bir de tabii üçüncü ayak olarak da yapısal dönüşümleri içerecek." diye konuştu.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu kapsayıcılıktaki hazırlıklardan bahsederken gündelik değişimi kastetmiyoruz tabi. Daha köklü değişimler yapısal reform dediğimiz o. Rekabet gücünü artırıcı, verimliliği artırıcı, Türkiye'yi dünyada daha avantajlı konuma getirecek değişimler ve dönüşümler. Vergi reformundan tutun eğitimdeki dönüşümlere kadar birçok alanı kapsayacak. Hukuk alanında özellikle ekonomiyi ilgilendiren değişikliklerden yatırım ortamını iyileştirmeye dönük, daha çok verimliliği, rekabet gücünü ve ekonominin potansiyelini geliştirici her türlü köklü değişimi kapsıyor olacak. "

"İstişarelerin bir kısmını bitirdik"

OVP'nin eylülün ilk 10 gününü açıklayabileceklerini dile getiren Yılmaz, bunun biraz da çalışmaların seyrine bağlı olduğunu söyledi.

İstişarelerin bir kısmını bitirdiklerini aktaran Yılmaz, "İş dünyasıyla görüştük, işçi kesimi ile görüştük, memurlarla muhasebecilerle görüştük. Şimdi önümüzde tarım ve finans kesimi temsilcileri ile görüşme var. TZOB ve birlik başkanlıklarıyla bir görüşmemiz olacak. Henüz tarihini tam belirleyemedik ama kısa bir süre içerisinde Tarım Bakanımızla birlikte görüşmeyi planlıyoruz." dedi.

Finans kesimi ile olan görüşmeyi cuma günü İstanbul Finans Merkezi'nde yapacaklarını belirten Yılmaz, "Bankalar Birliği, kamu-özel sektör temsilcileri, banka genel müdürleri, dolayısıyla finans kesimini temsil eden önemli aktörler olacak. Onların önümüzdeki üç yıla ilişkin bakışı, beklentileri konuşulacak. Bir de TOBB ile bir organizasyon düşünüyoruz o da bütün illerden başkanları davet edecekler belki de tam gün ayıracağız bütün illerin bölgelerin sorunlarını beklentilerini de almış olacağız." diye konuştu.

Kabinede OVP ile ilgili bir sunum olduğunu ifade eden Yılmaz, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ile ilgili öne çıkan konuları sunduğunu aktardı.

"Perspektifimiz tek haneli enflasyon"

Yılmaz, şunları söyledi:

"Büyümeyi, istihdamı, onu Merkez Bankası'yla ortak zaten belirleriz. Hükümet ile Merkez Bankası orta vadeli programda enflasyona ilişkin hedefleri birlikte belirlerler. Son bir güncelleme oldu zaten dolayısıyla bundan sonra büyük bir güncelleme beklememek gerekir. 2026 perspektifinde yapacağız. Dolayısıyla 2025'e kadar belki küçük güncellemeler ama asıl 2026 OVP ile netleşmiş olacak ve orada da perspektifimiz tek haneli enflasyon."

"(Vergi reformu) Bu yönde bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor"

İşveren ve işçi kesiminin doğrudan vergilerin artması, dolaylı vergilerin ise azalması yönündeki ortak talebini kendisinin de desteklediğini aktaran Yılmaz, "Önünüzdeki dönemde bu yönde birtakım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu vergi artışı-azalışı değil. Bu vergi sisteminin modernize edilmesi, güncellenmesi, sadeleştirilmesi, daha dengeli hale getirilmesi diyelim." dedi.