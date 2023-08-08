MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?

MEB dün başlayan öğretmenlerin mazeret ataması birinci aşama başvurusunda, sistemi açtığında diğer nedenlere bağlı mazeretler arasında yer alan "deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle" butonunu kaldırdı.

Öğretmenler bu değişiklikten dolayı şaşkınlıklarının yanı sıra gerekçeyi de öğrenmek istiyorlar.

MEB bu konuda kamuoyunu bilgilendirmelidir.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Sistem açıldığında (mebbis) ekran görüntüsü aşağıdaki şekilde iken şu anda deprem mazereti bulunmamaktadır.