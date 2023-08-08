MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
MEB Deprem Mazeretini Neden Kaldırdı Öğretmenler Açıklama Bekliyor
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 13:24, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 13:26
MEB dün başlayan öğretmenlerin mazeret ataması birinci aşama başvurusunda, sistemi açtığında diğer nedenlere bağlı mazeretler arasında yer alan "deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle" butonunu kaldırdı.
Öğretmenler bu değişiklikten dolayı şaşkınlıklarının yanı sıra gerekçeyi de
öğrenmek istiyorlar.
MEB bu konuda kamuoyunu bilgilendirmelidir.
Maksut BALMUK
Öğretmen
Sistem açıldığında (mebbis) ekran görüntüsü aşağıdaki şekilde iken şu anda deprem mazereti bulunmamaktadır.