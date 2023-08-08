Sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

Kahraman'ın akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel bir şirkette bekçilik yapan Halil Kahraman (54), Hürriyet Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir keçinin mahsur kaldığını fark etti.

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