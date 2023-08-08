Yarım gram altın üretiminin durdurulmasına sektör yorumu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek. 'Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini durdurdu. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram; gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram; platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri kararı değerlendirdi. Temsilciler, yarım gramın vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü, yarım gram altının üretimine devam edilmesi gerektiğini belirttiler.

"Yarım gram altın üretiminin devam etmesi taraftarıyız"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Biz yarım gram altın üretiminin devam etmesi taraftarıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 gramın altında olan altınların üretiminin duracağını duyurdu. Bu durum piyasayı denetlemek ve kayıt dışının önüne geçilmesiyle şekillenecek. Vatandaş altına talep gösteriyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının yükselmesiyle vatandaş daha çok yarım gram altını tercih ediyordu. Yarım altının tekrar basılması için çalışmalar yapacağız" dedi.

"Altın ithalatına kota getirilmesi durumunda üreticiler ve ihracatçılar zarar görebilir"

Altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükleri değerlendiren Atayık, "Kuyumcu, üretici ve ihracatçı olarak altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükleri duyduk. Bu haberden sonra altının kilogram fiyatı dolar bazın 1000 dolar fark oldu. Altın ithalatına kota getirilmesi durumunda üreticiler ve ihracatçılar zarar görebilir" ifadelerini kullandı.

Altın ithalatına ek mali yükümlülük

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Buna göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.