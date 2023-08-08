Yarım gram altın üretiminin durdurulmasına sektör yorumu

48 kişinin öldüğü apartmanın yarısı kaçak çıktı
48 kişinin öldüğü apartmanın yarısı kaçak çıktı
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ücretine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ücretine ilişkin açıklama
TBMM ikinci kez 'olağanüstü' toplandı
TBMM ikinci kez 'olağanüstü' toplandı
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
Toplu Sözleşme'de ön müzakere süreci tamamlandı
Toplu Sözleşme'de ön müzakere süreci tamamlandı
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Özel okul zammı eski hesaba döndü
Fındık alım fiyatları belli oldu
Fındık alım fiyatları belli oldu
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
16 bin öğrencinin yemek ücretini belediye karşılayacak
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
Bakan Yerlikaya, emniyet müdürlerine seslendi: Temel referansımız hukuk ve insan hakları
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
İstanbulluları heyecanlandıran görüntünün sırrı çözüldü
YKS tercihleri için yarın son gün
YKS tercihleri için yarın son gün
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda!
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yarım gram altın üretiminin durdurulmasına sektör yorumu

Yarım gram altın üretimi durduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafinerilerin basılı altınları en az 1 gram olarak üretmeleri zorunlu hale geldi. Sektör temsilcileri ise yarım gram altın üretimine devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2023 15:44, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2023 16:46
Yazdır
Yarım gram altın üretiminin durdurulmasına sektör yorumu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek. 'Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini durdurdu. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram; gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram; platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri kararı değerlendirdi. Temsilciler, yarım gramın vatandaşlar tarafından yoğun talep gördüğünü, yarım gram altının üretimine devam edilmesi gerektiğini belirttiler.

"Yarım gram altın üretiminin devam etmesi taraftarıyız"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Biz yarım gram altın üretiminin devam etmesi taraftarıyız. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 gramın altında olan altınların üretiminin duracağını duyurdu. Bu durum piyasayı denetlemek ve kayıt dışının önüne geçilmesiyle şekillenecek. Vatandaş altına talep gösteriyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının yükselmesiyle vatandaş daha çok yarım gram altını tercih ediyordu. Yarım altının tekrar basılması için çalışmalar yapacağız" dedi.

"Altın ithalatına kota getirilmesi durumunda üreticiler ve ihracatçılar zarar görebilir"

Altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükleri değerlendiren Atayık, "Kuyumcu, üretici ve ihracatçı olarak altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükleri duyduk. Bu haberden sonra altının kilogram fiyatı dolar bazın 1000 dolar fark oldu. Altın ithalatına kota getirilmesi durumunda üreticiler ve ihracatçılar zarar görebilir" ifadelerini kullandı.

Altın ithalatına ek mali yükümlülük

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Buna göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber