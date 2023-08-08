Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hükümlü eski astsubay yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan ve FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyetlerde bulunan Ü.D'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net