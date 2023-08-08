Mardin'de husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Kavga, ilçeye bağlı kırsal Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.T, E.T, S.A. ve İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri mahallede başka kavganın yaşanmaması için geniş güvenlik aldı.