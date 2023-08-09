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Eşini ve iki polis memurunu yaralayan şahıs tutuklandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde eşini ve iki polis memurunu yaralayan şahıs tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 22:34, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 22:32
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Eşini ve iki polis memurunu yaralayan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı bulunan H.S., caddede eşi A.S. ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrasında H.S., av tüfeği ile A.S.'yi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli H.S.'nin yakalanması için Ağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kaçan H.S. ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Kurşunların isabet ettiği iki polis memuru yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan A.S. ile iki polis memuru, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

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