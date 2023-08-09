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9 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

9 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 00:03, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 00:05
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9 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabul edecek.

(TBMM/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde 7-13 Ağustos Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla düzenlenecek ve 81 ilden UMKE gönüllülerinin bulunacağı programa katılacak.

(Ankara/10.30)

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar ilçe kongresine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Deprem Bölgesi Yatırımları Fırat Kalkınma Ajansı İmza Töreni'ne katılacak, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını, Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Deposu'nu, Kayısı Kent ve Şire Pazarı'nı ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı yapacak.

(Malatya/10.00-15.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da fındık bahçesini ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, Giresun Ticaret Borsası fındık deposunda inceleme yapacak, Giresun Ticaret Borsasına ve AK Parti il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Ordu/10.00-11.30/Giresun/13.30-16.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi ile Süt ve Süt Ürünleri Üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos'ta Slovenya'nın Maribor takımıyla iç sahada yapacakları maç öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli takım son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

- Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar ve takımdan bir oyuncu, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısına katılacak, Slovenya temsilcisi son idmanını statta yapacak.

(İstanbul/16.00/19.00/19.00/19.30)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos'ta Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla deplasmanda yapacakları maç öncesinde Neftçi Arena'daki basın toplantısında soruları cevaplayacak. Siyah-beyazlı ekip son çalışmasına da statta çıkacak.

- Neftçi Teknik Direktörü Adrian Mutu ve bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(Bakü/19.00/19.30/17.30/18.00)

3- Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos'ta Hırvatistan'ın Osijek takımıyla iç sahada yapacakları maç öncesinde Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını ise kulüp tesislerinde yapacak.

- Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas da statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, Hırvat ekip son çalışmasını statta yapacak.

(Adana/19.00/20.00/19.30/20.00)

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