UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle birlikte Türkiye, bir basamak daha yükseldi.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.

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