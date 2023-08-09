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İran'da tecavüz suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Merend kentinde tecavüz suçundan idama mahkum edilen 5 kişinin cezası infaz edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 09:29, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 09:52
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İran'da tecavüz suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, Merend kentinin Devrim ve Genel Savcısı Yusuf Ziya Mehr, "tecavüz" suçundan ölüm cezasına çarptırılan 5 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Söz konusu şahısların Mayıs 2022'de bir kadının şikayeti üzerine yakalandıklarını aktaran Ziya Mehr, sanıkların mahkemede suçlarını itiraf ettiklerini ve idama mahkum edildiklerini ifade etti.

İranlı savcı, mahkemenin kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından infazların gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

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