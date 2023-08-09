İran'da tecavüz suçundan hüküm giyen 5 kişi idam edildi

Söz konusu şahısların Mayıs 2022'de bir kadının şikayeti üzerine yakalandıklarını aktaran Ziya Mehr, sanıkların mahkemede suçlarını itiraf ettiklerini ve idama mahkum edildiklerini ifade etti.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, Merend kentinin Devrim ve Genel Savcısı Yusuf Ziya Mehr, "tecavüz" suçundan ölüm cezasına çarptırılan 5 kişinin idam edildiğini duyurdu.

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