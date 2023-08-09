Sakarya sahillerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 10:33, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 10:34
Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.