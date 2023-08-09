Dolar günü 27,03 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 27,03 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 17:07, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0220
|27,0230
|27,0340
|27,0350
|Avro
|29,5890
|29,5900
|29,7010
|29,7020
|Sterlin
|34,3360
|34,4490
|34,4320
|34,5450
|İsviçre Frangı
|30,8120
|30,8710
|30,8660
|30,9250
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9920
|27,0720
|27,0040
|27,0840
|Avro
|29,5490
|29,6290
|29,6610
|29,7410
|Sterlin
|34,2760
|34,4860
|34,3720
|34,5820