Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 10:35, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 10:36
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri FETÖ ile ilişki, irtibat ve iltisakları tespit edilen 11 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılardan 11'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.