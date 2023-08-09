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'Bakan Koca'nın açıklamaları tekliflerimizin haklılığını ortaya koymuştur'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarının taban ücretleri, nöbet ücretleri ile tavan oranlarının yükseltilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaları değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, "Sayın Bakanımızın açıklamaları 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 10:40, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 10:42
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'Bakan Koca'nın açıklamaları tekliflerimizin haklılığını ortaya koymuştur'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine Toplantısı'nın ardından, sağlık çalışanlarının taban ücretleri, nöbet ücretleri ile tavan oranlarının artırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından taban ücretleri, nöbet ücretleri ve tavan oranlarının yükseltilmesi ile ilgili yapılan açıklama, 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

"Kamu İşveren Heyeti Sahanın Beklentilerine Cevap Vermeli"
Doğan, Sağlık-Sen'in hazırladığı tekliflerin makul ve rasyonel olduğuna dikkat çekerek, "Sayın Bakanımızın tekliflerimizin haklılığını ortaya koyan açıklamaları Toplu Sözleşme masasına olan inancımızı perçinliyor. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımız adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Kamu İşveren Heyeti de bu gerçekçi teklifleri göz önünde bulundurarak sahanın beklentilerine cevap verecek adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.

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