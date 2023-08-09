Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Patlamada 3'ü ağır, 12 kişi yaralanmıştı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 11:01, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 11:07
Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.
İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.
Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.