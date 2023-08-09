Trump, gizlilik kararı talep edilen davalar hakkında konuşmaya devam edeceğini açıkladı

AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek
AK Parti 7 Ekim'de kongreye gidecek
1 Dakikada Kasko Teklifi Alın!
1 Dakikada Kasko Teklifi Alın!
Sponsorlu İçerik
Memur ve memur emeklisinin müzakere sürecine girildi
Memur ve memur emeklisinin müzakere sürecine girildi
Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı
Gaziantep'te 2 polis memuru 19 kilo uyuşturucu ile yakalandı
AK Parti'den yerel seçime 4 aşamalı plan raporlar Erdoğan'a sunuldu
AK Parti'den yerel seçime 4 aşamalı plan raporlar Erdoğan'a sunuldu
MGK bugün toplanıyor: Gündem terörle mücadele
MGK bugün toplanıyor: Gündem terörle mücadele
İşte İstanbul'un Deprem Yasası
İşte İstanbul'un Deprem Yasası
UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik
UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon aldığımız ücret zammını aldı götürdü
HAK-İŞ Başkanı: Enflasyon aldığımız ücret zammını aldı götürdü
Erdoğan: Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik
Erdoğan: Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik
Taksiciler yüzde 52 zammı beğenmedi: Kendileri yeni ücret tarifesi açıklayacak
Taksiciler yüzde 52 zammı beğenmedi: Kendileri yeni ücret tarifesi açıklayacak
Havalimanında 'rüşvet' operasyonunda 2'si memur 4 tutuklama
Havalimanında 'rüşvet' operasyonunda 2'si memur 4 tutuklama
İkinci kez 'olağanüstü' toplanan TBMM, yeniden tatile girdi
İkinci kez 'olağanüstü' toplanan TBMM, yeniden tatile girdi
48 kişinin öldüğü apartmanın yarısı kaçak çıktı
48 kişinin öldüğü apartmanın yarısı kaçak çıktı
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
Bakan Kacır yanıtladı: Bugüne kadar kaç adet TOGG üretildi?
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz'
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
İstanbul'da servis ücretlerine de zam geldi!
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı?
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
Cevdet Yılmaz'dan 'Vergi reformu' sinyali
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam!
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
Gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması başladı
MGK yarın toplanacak
MGK yarın toplanacak
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
YKS tercih süresi bu gece sona erecek
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyor
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Fahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacak
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
Otoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Cinsel istismardan tutuklanan doktora tahliye, genç kıza iftira soruşturması
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
Genelge yayımlandı: Rafineriler en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump, gizlilik kararı talep edilen davalar hakkında konuşmaya devam edeceğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, savcıların gizlilik kararı talebine rağmen kendisine açılan davalar hakkında konuşmaya devam edeceğini belirterek, "ifade özgürlüğü hakkını elinden alamayacaklarını" söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 11:37, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 11:38
Yazdır
Trump, gizlilik kararı talep edilen davalar hakkında konuşmaya devam edeceğini açıkladı

Trump, 6 Ocak 2021 Kongre baskınından önce yapılan 2020 seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kılmaya çalışmakla suçlandığı özel savcı Jack Smith'i, New Hampshire'daki mitingde yaptığı konuşmada "haydut savcı" ve "dengesiz adam" şeklinde niteledi.

Savcılar, Trump'ın yasal süreçten çok halkın algısını etkilemeyi amaçladığına inandıkları ve kanıtları kamuyla paylaşmasını önlemek için 4 Ağustos'ta davaya yönelik gizlilik kararı talebinde bulundu.

Donald Trump'ın hukuk ekibi, söz konusu talebin, ABD Anayasasının 1. ek maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını ihlal edeceğini savunurken, Trump da dava hakkında konuşmaya devam edeceğini ve "ifade özgürlüğü hakkını elinden alamayacaklarını" dile getirdi.

- Trump, 3 Ağustos'ta mahkemeye çıkmıştı

Eski ABD Başkanı Trump, dün 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.

"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu savunuyor.

Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave 3 suçlama yöneltilmişti.

2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Trump aleyhinde Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi iddiasıyla ilgili 4. iddianamenin de bu ay içinde duyurulması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber