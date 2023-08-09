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Uyku apnesi hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden oluyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay:- "Uyku apnesi hipertansiyonun en önemli nedenlerinden, özellikle dirençli hipertansiyon. Küçük kan basıncının yüksekliğiyle giden, geceleri düşmeyen tansiyonlara neden olabiliyor. Kalp yetersizliği ve kalp ritim bozukluklarına yol açıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 11:59, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 11:52
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Uyku apnesi hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden oluyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, uyku apne sendromunun hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine uykuda solunumun geçici olarak durması olarak tanımlanan uyku apnesinin son yıllarda görülme sıklığının arttığını ifade etti.

Uyku apnesinin en önemli nedenlerinin başında obezitenin geldiğini dile getiren Altay, "Türkiye, Avrupa'da obezitenin en çok görüldüğü ülkelerin başında geliyor. Son 10 yılda ciddi bir obezite artışı var ve aşırı kilo uyku apnesinin en önemli sebeplerinden. Uyku apne sendromu bulgusu olanlar uyku laboratuvarlarına başvurup tanı alabilir ve tedaviye başlanır." dedi.

Uyku apnesinin kardiyovasküler hastalıklarla yakından ilgili olduğunu belirten Altay, bu konuyla ilgili farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Altay, uyku apnesinin hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden olarak hastaların hayat kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Uyku apnesinin pek çok ölümcül hastalığı için risk faktörü oluşturduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Uyku apnesi hipertansiyonun en önemli nedenlerinden, özellikle dirençli hipertansiyon. Küçük kan basıncının yüksekliğiyle giden, geceleri düşmeyen tansiyonlara neden olabiliyor. Kalp yetersizliği ve kalp ritim bozukluklarına yol açıyor. Akciğer hipertansiyonu gibi sinsi bir hastalığının altında yine uyku apnesi çıkabiliyor. Kronik hipertansiyona bağlı aort anevrizmalarına neden olunabiliyor. Hastaların fonksiyonel kapasitelerinin azalması gibi birçok tabloda bu sendromun nedeninin görebiliyoruz. Beyin kanaması ve felç durumlarında da uyku apnesinin yer aldığını görüyoruz."

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