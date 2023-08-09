Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 13:56, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 13:57
İ.Ç. idaresindeki 03 BU 288 plakalı hafif ticari araç, Pazarağaç beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü İ.Ç. ile araçta bulunan D.Ç. yaralandı.
Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.