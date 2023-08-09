Türkiye konut fiyatında artışta zirvede

Türkiye, konut fiyatının en çok arttığı ülke oldu.

İngiltere merkezli emlak danışmanlık firması Knight Frank, 2023 yılının ilk çeyreğine dair Global Konut Fiyat Endeksi'ni yayımladı.

Küresel konut fiyatlarının 2015'ten bu yana en yavaş yükselişini yaşadığı 2023 yılı ilk çeyreğinde Türkiye, en yüksek artışın yaşandığı ülke oldu.

Türkiye'de konut fiyatlarının 12 aylık yükselişi yüzde 132,8 olarak kayıtlara geçerken, ilk çeyrekteki artış yüzde 22,2 oldu.

56 konut piyasasının değerlendirildiği rapora göre yılın ilk çeyreğinde 23 ülkede konut fiyatları düştü.

TÜRKİYE'Yİ KUZEY MAKEDONYA TAKİP ETTİ

Türkiye'nin ardından en yüksek yıllık artış yüzde 18,8 ile Kuzey Makedonya'da gerçekleşti. Onu yüzde 17,3 ile Hırvatistan ve yüzde 16,6 ile Macaristan, yüzde 15,3'le Litvanya takip etti.

EN ÇOK DÜŞÜŞ GÜNEY KORE'DE

En çok fiyat düşüşü yaşanan ülkeler ise yüzde 15,7 ile Güney Kore, yüzde 13 ile Yeni Zelanda, yüzde 10,3 ile Hong Kong oldu.

Raporda Türkiye'deki artışın büyük ölçüde yüksek enflasyondan kaynaklandığı belirtildi.

2023'ün ilk çeyreğindeki yüzde 22'lik artışın konut fiyatlarının daha da artacağına işaret ettiği kaydedildi.