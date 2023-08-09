Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve kızının cenazesi Batman'da defnedildi

Ailenin tatil için Elazığ'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Burada yapılan törenin ardından baba ve kızının cenazeleri köy mezarlığında defnedildi.

Hayatını kaybeden Kasım Yasak ve kızının cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyüne getirildi.

Kazada, sürücü Yasak ve 3 yaşındaki kızı Nazlı Yasak hayatını kaybetti, eşi Şükran Yasak ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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