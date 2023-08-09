'24 saat Türkiye'nin bütün ormanlarını gözetleyen sistemimiz var'

AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaretinde teşkilat üyelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yumaklı, Erdoğan'ın fındık fiyatını geçen yıl bir miting esnasında, bu yıl ise Kabine Toplantısı sonrası açıkladığını söyledi.

Yumaklı, son 21 yılda özellikle AK Parti'nin Ordu'ya katkılarıyla alakalı söylenebilecek yüzlerce şeyin olduğuna işaret ederek, "Çünkü potansiyeli en yüksek illerden birisidir Ordu. Biz de AK Parti olarak bu potansiyeli en iyi bir şekilde değerlendirmek için bugüne kadar siz çok kıymetli dava arkadaşlarımızla birlikte el ele, gönül gönüle elimizden gelen her şeyi en üst seviyesinde yerine getirdik." diye konuştu.

Dur durak bilmeden çalışmanın, hizmet yarışında olmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bunun en büyük göstergesi 28 Mayıs'ta, o hakikaten ülkemiz için son derece önemliydi, virajı aldığımız günün akşamında Sayın Cumhurbaşkanımızın bize yerel seçimler için verdiği direktifler. Yani eğer Cumhurbaşkanımız gibi bir lideriniz varsa, sizin için bir gün bile duraklamak kayıptır. Dolayısıyla bizim için önemli olan hiç durmadan, dinlenmeden kimin görevi neyse, sorumluluk alanı neyse bu aşamada çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, son 21 yılda Ordu için sadece fındık üreticilerine verilen destek miktarının 4,4 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 32'sinin ilde gerçekleştiğini, kalite ve aroma olarak da son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sadece tarım, orman alanında destek ve yapılan yatırım tutarının 21,3 milyar lira olduğunu dile getiren Yumaklı, ilde hayvan varlığı, bitkisel ve hayvansal ürün üretiminin yanı sıra tarım ihracatının da arttığını belirtti.

Bakan Yumaklı, DSİ Genel Müdürlüğünün özellikle bölgeye has yatırımlarının olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 21 yılda yaklaşık 94 tesisi, DSİ, Ordu özelinde yaklaşık 2,5 milyarlık bir yatırımla hizmete almış durumda. Özellikle ben burada iklim değişikliğiyle ilgili bir bölüme vurgu yapmak istiyorum. İklim değişikliğini artık bundan sonra kitaplarda ya da televizyon programlarında ya da herhangi bir tartışmada konu olmaktan daha ziyade, hayatımızın içerisinde görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Artık yağış rejimlerinin değişmesi demek. Sıcaklık farklarının artması demek. Yani toplamda Ordu'ya bir yıl içerisinde, farazi söylüyorum 100 kilogram metrekareye yağdığını düşünelim ama bir bakacaksınız belki onun tamamı sadece Altınordu'ya yağdı, geri kalanına yağmadı. Böyle dengesizlikler göreceğiz. Dolayısıyla iklim değişikliği konusunda da bundan sonra hepimizin gerekli tedbirleri almak ve dikkatli olmak mecburiyeti var."

Fındığın katma değerli hale getirilmesinin önemine işaret eden Yumaklı, "Bu ürünün dünyada bir numara üreticisiyiz. Yüzde 70'i ülkemizde üretiliyorsa biz bu katma değeri 10 katından daha fazlasına arttırmakla mükellefiz. Böyle bir zorunluluğumuz var. Biz bu konuda gerçekten kafa yoruyoruz. Özellikle geçen yıldan itibaren bazı çabalarımız da var, inşallah netleştiğinde sizlerle paylaşırız." dedi.

- "Kaynaklarımızı, tarımsal desteklerimizi, becerilerimizle bir araya getirmek zorunluluğumuz var"

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman için "Fındık üreticisinin emeğini ve alın terini biz yere düşürmeyiz." dediğini dile getirerek, "Ülkemizin çok ciddi bir deprem etkisi var, biliyorsunuz. Bunu her şeyde hissediyoruz. Böyle olduğu halde bu alın terini, bu emeği yere düşürmemek adına Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten ben kendisine tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Bu konuda özellikle fındık fiyatlarıyla ilgili talimatları sanırım herkeste bir memnuniyet oluşturdu. Allah razı olsun hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem de bunu üretenlerden." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı projeksiyonunda kararlılıkla büyümenin ve ülkeyi büyütmenin gayreti içerisinde olduklarını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Kaynaklarımızı, tarımsal desteklerimizi, becerilerimizle bir araya getirmek zorunluluğumuz var. Şundan emin olun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ben ve kabine üyesi diğer bütün arkadaşlarım lafla değil, icraatlarımızla, bundan önce olduğu gibi, bundan önce nasılsa 21 yıldaki AK Parti hükümetleri, onu daha da geliştirerek, daha da ilerleterek Türkiye'yi bir ileriki noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu şekilde de olacağız inşallah."

- Orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları da kullanılıyor

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla alakalı daha öncesinde çok acı tecrübeler yaşadığını anımsatarak şunları ifade etti:

"Ama bütün bunlardan ders çıkartarak, envanterini geliştirerek, son yıllarda kendisini öyle bir geliştirdi ki hem ekipman olarak hem de yetişmiş insan kapasitesi olarak bugün bizler, her gün çıkan onlarca orman yangınına anında müdahale eden, 10-11 dakikada söndüren, hani neredeyse gündemimizden çıkartacak hale gelen bir şeye kavuştu. Bunların içerisinde emin olun en önemlilerinden bir tanesi bizim kullanmış olduğumuz insansız hava araçlarıdır. 24 saat Türkiye'nin bütün ormanlarını gözetleyen, duman algılayan, ateş algılayan ya da yangın riski oluştuğunu hemen otomatik olarak merkezine haber veren bir sistemimiz var artık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, her noktada Türkiye artık ileri teknolojiyi hem kullanan hem de üreten bir pozisyona gelmiştir. Kimin sayesinde olmuştur? Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın, elbette AK Parti'nin, elbette buna gönül veren sizler sayesinde olmuştur."

Önlerinde 2024 seçimlerinin olduğunu belirten Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten insanları küçük şeylerle avlayabileceklerini düşünenlere, en basitiyle söyleyeyim, bir ders daha vermemiz gerekiyor ki artık hani pabucun pahalı olduğunu anlasınlar. Bu kadar basit bir şekilde insanları tamamen gerçeklikten uzak, anlatılabilecek, söylenilebilecek şeylerin ne manaya geldiğini hesap etmeden verilen, yapılan taahhütlerin bizleri kandırmasına yetmediğini bir kez daha göstermemiz gerekiyor. Biz tabii ki AK Parti teşkilatlarının, bizim itici güç olduğumuzu, bütün gücümüzü teşkilatlarımızdan aldığımız gerçeğinin bir kez daha altını çizerek, son 21 yılda Ordu'nun AK Parti sevdası, AK Parti'nin Ordu sevdası inşallah daha gelişerek devam edecek."