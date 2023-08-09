Genç doktor sevenlerini üzdü

Nazillili genç doktorun dün akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Görev yaptığı Adnan Menderes Üniversitesi'nde yoğun bakıma alınan Anılcan Acartürk, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde asistan olarak görev yapan doktor Anılcan Acartürk, bir süredir metabolik problemleri nedeniyle tedavi görüyordu.

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