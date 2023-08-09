Ev yangınına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olan 2 kişi gözaltında

H.Ö. ve M.Ö itfaiye ekiplerinin görevini yapmasını engellediği gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mahallede yaşayan H.Ö. ve M.Ö. geç kaldıklarını iddia ederek yangına müdahale eden itfaiye ekipleriyle tartışmaya başladı.

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