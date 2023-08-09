Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
İç hat tek yön uçak bileti tavan fiyatı, bin 650 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 16:07, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 16:09
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 65'lik bir artışla bin 650 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.
Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43'lük artışla bin 150 TL'den bin 650 TL'ye yükseltilmişti.