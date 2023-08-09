MEB'in mazeret tayinleri öncesi iptal hakkı vermesi birçok soruna yol açacak

MEB tarafından taşra teşkilatına gönderilen maile göre;

İl içi ve iller arası yer değiştiren öğretmenlerden henüz ilişik kesmeyenlerin atamalarını iptal ettirmek için 18.08.2023 tarihine kadar başvurabileceklerdir.

Bu durumda aşağıdaki sorunlar ve haksızlıklar ortaya çıkacaktır.

İptal başvurusu yapacak öğretmenlerin özellikle son ekonomik gelişmeler ve kira artışlarına bağlı haklı taleplerini çok iyi anlıyoruz. Lakin uygulamadaki adaletsizliği, plansızlığı ve kuralsızlığı da vurgulamak istiyoruz.

1- Mazeret tayinleri ( aile birliği, sağlık, can güvenliği.) için ikinci aşama yani tercihlerin alınacağı tarih 17.08.2023'tür.

2- Mazeret tayinleri için boş kadrolar 17.08.2023 tarihinden önce sisteme yansıtılacaktır(tercihe açılacaktır).

3- Mazeret tayinlerinde ülke genelindeki tüm boş kadroların yansıtılması zorunludur.

4- Bu durumda il içi ya da il dışı tayini çıkıp iptal düşünen öğretmenler; 17.08.2023'e kadar başvurmadıkları taktirde yeni görev yerlerindeki kadro sisteme nasıl yansıtılacak?

5-İl içi ya da il dışı tayini çıkıp iptal düşünmeyen ama 17.08.2023'e kadar da ilişik kesmeyen öğretmenlerin mevcut kadroları sisteme nasıl yansıtılacak?

BU DURUMDA MEVZUATA VE HAKKANİYETE AYKIRI BİR ŞEKİLDE BU KADROLARDAN MAZERET TAYİNİNDE YARARLANILAMAMASI SÖZ KONUSU OLACAKTIR

6-Kılavuzda da yer alan "iptal edilmeyecektir" hükmüne uyan ya da idare baskısı ile uymak zorunda kalıp ilişik kesen öğretmenlerin iptal hakkından yararlanamaması, kurala uyanları MEB'e güvenenleri cezalandırmak değil midir?

7- İl içi tayinlerde A okulunda görev yapan Ahmet öğretmen il içi tayin istedi ve C okuluna gitti. Yani Ahmet öğretmen A okulunda kadro boşalttı. Yusuf öğretmen de boşluk olmadığı halde belki boşalır diye A okulunu istemişti ve tayini çıkmıştı. Bu durumda Ahmet öğretmen iptal ettirirse Yusuf öğretmende aynı okula gelip norm fazlalığı mı yaratılacak? Yoksa il içinde boşalan yerlere yeni atama yapılmadı mı? Sistem bu yönde çalıştırılmadı mı?

8- 7. maddedeki durumu anlatan kadrolar mazeret tayininde nasıl işletilecek?

9- MEB kendi koyduğu kurallara ne zaman uyacak?

10- MEB iptal hakkını (özellikle iller arası atamada) kılavuza koyup bir takvim belirlemiş olsa ve herkes bu haktan eşit olarak yararlanabilse daha akılcı ve doğru bir yaklaşım olmaz mı?

11-İptaller nedeniyle mağdur olan (iptal ettiren öğretmenlerin atandıkları kurumlara atama istediği halde kendilerinden yüksek puanlı öğretmenlerin atanması nedeniyle atanamayan öğretmenlerin) mağduriyeti giderilebilecek mi?

İşte o mail: