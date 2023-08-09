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İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası

Sivil trafik polislerinin yolcu gibi bindiği 3 taksi sürücüsüne kısa mesafede yolcu seçtikleri için toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi- Taksisinin ruhsatı askıya alınan bir sürücü, polislere küfredip, hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 17:33, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 17:42
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İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası

İstanbul'da yapılan denetimlerde yolcu seçen ve mesafe soran 3 taksiciye toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Taksim'de denetimler yapıldı.

Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksilerin yolcu seçip seçmediklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, kısa mesafede yolcu seçen 3 taksi sürücüsüne toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi.

Taksiler çekici yardımıyla kaldırılırken çalışma ruhsatları askıya alındı. Ceza kesilen 2 taksi sürücüsü polise tepki göstererek yolcu seçmediklerini iddia etti.

- Ceza kesilen taksi sürücüsü polislere hakaret etti

Yolcu seçtiği tespit edilen taksi sürücülerinden B.Ç, aracının, ruhsatının askıya alınıp çekilmesine tepki gösterdi.

Sürücü B.Ç, polislere küfredip, hakaretlerde bulundu.

Polislerce zor kullanılarak gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sürücü B.Ç'ye yolcu seçtiği gerekçesiyle 4 bin 64, fren lambalarının çalışmamasından dolayı da 436 lira idari para cezası kesildi.

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