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Özek ailesi 20 yıl sonra ikinci Kemal'ini şehit verdi

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehit olduğu bildirildi. Şehit ile aynı ismi taşıyan amcasının da 20 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 18:04, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 18:06
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Özek ailesi 20 yıl sonra ikinci Kemal'ini şehit verdi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Buldanlı Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu. Diğer oğlu da asker olan baba Ayhan Özek ve ailesine acı haber, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'in nişanlı olduğu, doğu görevi sonrası düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'in kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Kemal Özek'in de 20 yıl önce şehit olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının yarın Denizli'ye getirilerek, son yolculuğuna uğurlanacağı ifade edildi.

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