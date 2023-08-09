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Cüneyt Çakır, Gürcistan MHK Başkanı oldu

FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'ın Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı olarak atandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 19:04, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 19:05
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Cüneyt Çakır, Gürcistan MHK Başkanı oldu

Gürcistan Futbol Federasyonu (GFF) tarafından yapılan açıklamada, GFF Genel Sekreteri Davit Mujiri tarafından, "Crystalbeth Ulusal Lig" ve "Crystalbeth Ulusal Lig 2" hakemleriyle yapılan toplantıda, Çakır'ın GFF Hakem Kurulu Başkanlığına resmi olarak atandığı belirtildi.

Toplantıda konuşan Çakır, GFF Başkanı Levan Kobiaşvili ve Genel Sekreteri Mujiri'ye, kendisine teklif edilen görev için teşekkür ederek, "GFF yöneticileri hakemlikle ilgili vizyonunu, planları ve görüşlerini benimle paylaştı. Bu olumlu tutum ise bugün burada olmamın ana sebebidir." ifadelerini kullandı.

Aktif hakemlik kariyerini 2022'de sonlandırdığını belirten Çakır, kariyer boyunca birçok önemli maç ve turnuvaya katıldığını, amacının her zaman başarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hakem eğitiminde uluslararası standartları getireceğiz ve uluslararası maçlara daha fazla hakem dahil etmeye çalışacağız. Tüm kulüplere, oyunculara ve teknik direktörlere saygı duyuyoruz ve aynı saygıyı sahada da bekliyoruz. Amacımız, tüm hakemleri ulusal lig maçlarına mümkün olan en iyi şekilde hazırlamaktır, böylece sadece sahada gösterilen futbolun kalitesi konuşulacak. Biz komşuyuz ve burada bulunduğum süre boyunca ülkelerimiz arasında daha güçlü bağlar kurulmasını istiyorum."

GFF Genel Sekreteri Mujiri ise burada yaptığı konuşmasında Çakır'ın uluslararası tecrübeye sahip, deneyimli, FIFA kokartlı bir hakem olduğunu söyledi.

Çakır'ın, görev nedeni ile Gürcistan'da yaşayacağını dile getiren Mujiri, "Elbette yakın zamanda beraberinde getireceği yeniliklerden de sizleri haberdar edeceğiz. Uluslararası arenada yıllar boyunca biriktirdiği tecrübenin Gürcistan'da bu yönün gelişmesine faydalı olacağından memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

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