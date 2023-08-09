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Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü, 27 işçi yaralandı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu 27 işçi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 20:25, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 22:07
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Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü, 27 işçi yaralandı

Işıklar-Ağaçlı yolu üzerindeki köprüde seyreden 34 GEL 771 plakalı servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten boş araziye düştü.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste sürücü ve 40 işçinin bulunduğu, kazada 27 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

- "Ağır yaralı ve can kaybı yok"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın, İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin konteyner kente götürüldükleri sırada gerçekleştiğini söyledi.

Jandarmaya saat 18.45'te kaza ihbarı geldiğini aktaran Kara, "40 yolcunun olduğu otobüs, yüksekten düşme şeklinde kazaya uğramıştır. Çok şükür ağır yaralı, can kaybı ve hayati tehlike söz konusu değildir. Bizim için sevindiricidir. İşçilerimiz hemen müdahale edilerek, ambulanslarla hastanelere dağıtılmıştır. 27 yaralımız vardır. Hepsi tedavi altında." ifadesini kullandı.

- "Otobüsün freni patlamış"

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan taşıma şirketi sahibi iş insanı Abdürrahim Albayrak ise can kaybı olmaması dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirdi.

Otobüsün, inşaatta çalışan personeli alarak kaldıkları koğuşlara götürdüğünü belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Hepimize geçmiş olsun. Hep şunu söylüyorum; Çalışanlarımıza, taşıdığımız insanlara bir şey olmasın, malımın hepsi gitsin. Buraya panik havasıyla geldim, ayaklarım tutmuyor. Otobüsün freni patlamış, yukarısı da çok rampaymış. Şoför arkadaşla da konuştum. Hastane ve doktor arkadaşlarla da telefonla görüşüyorum. Yaralılarımız var. İnşallah can kaybı olmadan atlatırsak çok mutlu olacağım."

Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolu yeniden açarken, otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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