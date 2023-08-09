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Gurbetçi çiftin otomobiline uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, gurbetçi çiftin seyir halindeki otomobiline uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda kurşunların hedefi olan çiftten Murat Yalçın yaşamını yitirirken Aysel Yalçın ise yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 22:14, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 22:14
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Gurbetçi çiftin otomobiline uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 1 ölü

Şanlıurfa'da içinde bir karı kocanın olduğu seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, içerisinde gurbetçi çiftin bulunduğu seyir halindeki otomobile, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği otomobilde bulunan Murat Yalçın (42) hayatını kaybederken, eşi Aysel Yalçın ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Almanya'dan geldikleri öğrenilen Aysel Yalçın yönetimindeki HIMY 6363 plakalı otomobil, seyir halindeyken iddiaya göre pusu kuran kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Uzun namlulu tüfeğin de kullanıldığı saptanan saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, Yalçın çifti vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Yalçın7ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu saptanan eşi Aysel Yalçın ise yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalçın'ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan jandarma ekipleri 5 boş kovan bulurken, kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

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