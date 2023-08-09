Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlere ikinci il dışı hakkının tanınacağını ifade etti

Bakan Tekin "İkinci il dışı isteyen arkadaşlara çiçekler için teşekkür ediyorum. Talep bu kadar güzel bir biçimde dile getirilince cevap vermemek olmaz: inşallah" dedi.