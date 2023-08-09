Çöp kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 23:56, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 23:56
Nallıhan-Ankara kara yolunun Eymir köyü mevkisinde Ömer A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile O.Ç. yönetimindeki çöp kamyonu çarpıştı.
Kazada, Ömer A. ve beraberindeki Necati Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün eşi S.A. ile oğlu Ö.H.A. ile çöp kamyonu sürücüsü O.Ç. ve beraberindeki Y.K. ise sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.