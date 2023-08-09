Çöp kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Nallıhan-Ankara kara yolunun Eymir köyü mevkisinde Ömer A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile O.Ç. yönetimindeki çöp kamyonu çarpıştı.

Kazada, Ömer A. ve beraberindeki Necati Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün eşi S.A. ile oğlu Ö.H.A. ile çöp kamyonu sürücüsü O.Ç. ve beraberindeki Y.K. ise sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.