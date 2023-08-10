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10 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

10 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 00:04, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 00:06
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10 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelecek, Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı toplantılara katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları ile görüşecek.

(Adıyaman/09.30-14.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin AK Parti İl Başkanlığını, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde bir araya gelecek.

(Mersin/11.00-14.15)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'ne katılacak.

(Antalya/18.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet ve sanayi üretim endeksleri ile işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Antalya Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışına katılacak.

(Antalya/18.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçları tamamlanacak. Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi ile deplasmanda karşılaşacak; Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek ekibini, Fenerbahçe ise Slovenya'nın Maribor takımını konuk edecek.

(Bakü/20.00/Adana/İstanbul/21.00)

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