Valiler kararnamesi yayınlandı
Mülki idare amirlerine ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/376
Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır.
9 Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan;
- Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali Osman AYAN,
- İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Tahir Emre CAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Begüm YILDIRIM BAKIR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.