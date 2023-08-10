3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kazada, Doğukan (27) ve Recep Karaaslan (26) olay yerinde, sürücü Murat Kaya ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Murat Kaya'nın (34) kullandığı 33 NRR 84 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Özcan (34) idaresindeki 21 VG 118 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 APP 900 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net