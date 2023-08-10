İnşaatçı, usta ithal edecek

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; son günlerde Türkiye'nin birçok bölgesindeki inşaatlarda usta sıkıntısı yaşanıyor. Depremin ardından ustalar bu bölgeye kaydırılırken, müteahhitler işgücü kaybının önüne geçilmesi için Özbekistan ve Polonya gibi ülkelerden 30-40 bin ithal usta talebinde bulunuyor.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım usta bulamamalarının temel nedeninin deprem bölgesindeki inşaatlar ve enflasyon üzerinde ücret isteyen meslek gurupları olduğunu belirtti.

GYODER Üyesi Durbayakım "Diğer taraftan, arz talep dengesinin lehlerine değişmesini fırsat bilen birkaç meslek grubunun, ortak hareket ederek enflasyonun üzerinde ücret talep etmesi de bu problemin giderek büyümesine sebep oluyor." dedi.