Ünlü isimlerle sosyal medya vurgunu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan işadamı Rahmi Koça'a kadar birçok isim üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemi son yılların en büyük vurgununa dönüşmek üzere. Youtube ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı üzerinden verilen reklamlarda bu isimlerin ağzından "Türkiye'nin büyüyen projelerine yatırım yapın ve kazanın" çağrısı yapılıyor.

MERKEZ DE ALET EDİLDİ



Ömer Koç üzerinden yapılan sahte haber TRT Haber'de yayınlanmış gibi gösteriliyor ve şu ifadeler kullanılıyor: "Ömer Koç Tüpraş Platformu'nun açılışını duyurarak önemli bir açıklama yaptı. Bu platform herkese şirket hisseleri ile petrol ve gaz kaynaklarından kar etme imkanı sağlıyor. Her vatandaş aylık 20 bin TL'den fazla kazanma imkanına sahip. Finansal piyasaların dalgalanmasına ve ekonomik belirsizliğe rağmen Tüpraş size çok kazandıracak. "

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın kullanıldığı reklamda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hisselerine yatırım yapılması çağrısı yapılarak, bir link veriliyor. Sahte hesaplarda Erkan, TRT Haber canlı yayınında açıklama yapmış gösteriliyor. Sahte röportaja önce Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgazla başlıyor. Ardından da ekrana Erkan getirilerek ağzından ifadeler yansıtılıyor. Erkan, sahte röportajda vatandaşları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na yatırım yapmaya davet ediyor.

Sahte reklamların hepsi ise dolandırıcıların ağ kurduğu sitelere ait. Linki tıklayarak Türkiye Petrolleri'ne yatırım yapmak isteyenler ağa takılıyor.



Metin CAN