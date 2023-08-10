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16 vali merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile vali ataması gerçekleştirilirken, 16 vali ise merkeze alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 09:47, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 09:49
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16 vali merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile vali ataması gerçekleştirilirken, 16 vali ise merkeze alındı.

ŞANLIURFA VALİSİ SALİH AYHAN MERKEZE ÇEKİLDİ

Yayımlanan kararnameyle Muş Valisi İlker Gündüzöz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirildi.

ŞIRNAK VALİSİ OSMAN BİLGİN DE LİSTEDE

Yine listede Karabük Valisi Fuat Gürel, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim gibi isimler de yer aldı.

İşte merkeze çekilen 16 vali;

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