MİT'ten DEAŞ'a Operasyon: 3 terörist yakalandı
DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları MİT ve Suriye Milli Ordusu (SMO)'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi.
MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince
Barış Pınarı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.
Bu operasyonlar neticesinde eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ unsuru yakalandı, çok
sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
MİT, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına
karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.
Türkiye, DEAŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapmadan
faaliyetlerini hız kesmeden devam ettirmektedir.
Ele Geçirilen Mühimmatlar
Operasyonlar neticesinde; 1 adet LAV silahı, 1 adet RPG roketatar, 2 adet motosiklet,
5 adet el bombası, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Makarov tabanca, 1 adet
telsiz, 4 adet anti tank RPG mühimmatı, 2 adet anti personel RPG mühimmatı,
5 adet RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.