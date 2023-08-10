Üç ilde denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Sakarya'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bugün denize girilmesine müsaade edilmeyecek.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

Denize girme yasağının ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.