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Gram altın güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.669 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını ise 11.070 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 11:02, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 11:03
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Gram altın güne düşüşle başladı

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 1.673 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.669 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.920 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımının gündeme getirilebileceğine vurgu yaptı.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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