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TMO 60'a yakın noktada fındık alımı yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretilen illerde 60'a yakın noktada alım yapacaklarını, 21 Ağustos'tan sonra da randevuları açacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 11:05, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 11:34
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Güldal, yaklaşan fındık hasadı dönemine ilişkin TMO'nun hazırlıkları hakkında AA muhabirine açıklama yaptı.

Bu yıl Giresun kalite fındığın 84 lira, levant kalite fındığın 82,5 lira, sivri fındığın ise 80 liradan alınacağını hatırlatan Güldal, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından randıman primi ve destekleme priminin bu fiyatlara ilave olarak ödeneceğini söyledi.

Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bu fiyatların referans niteliğinde olduğunu vurgulayarak, üreticilerin bu fiyatları esas alarak mahsullerini değerlendirmelerini istedi.

Hasat döneminin 15 Ağustos'tan sonra başlayacağına işaret eden Güldal, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak biz her yıl fındık alıyoruz. Bunun için depolarımızı, planlamalarımızı yaptık. Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretilen ve fındık bölgesi olan illerimizde her yıl olduğu gibi 60'a yakın alım noktası açacağız. 21 Ağustos'tan sonra da randevularımızı açmış olacağız ve üreticilerimiz randevu alarak fındıklarını bize teslim edecekler." diye konuştu.

- Üreticilere "rutubet" uyarısı

Rutubetli fındık sorunuyla her yıl hasat başında karşılaştıklarına dikkati çeken Güldal, havaların yağışlı gittiğini, bundan dolayı üreticilere fındıklarını iyice kuruduğundan emin olduktan sonra TMO'ya getirmeleri çağrısında bulundu.

Ahmet Güldal, bu sene 725 bin tonluk bir rekolte beklendiğini belirterek, "Geçen senenin bir miktar altında. Hasat döneminde bu daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Rekolte çok kötü değil, geçen yılın biraz altında olmasına rağmen Türkiye'nin ihracatını aksatacak bir boyutta değil. Gayet verimli, bereketli. Kalite de inşallah öyle gelirse fiyat da güzel, üreticilerimiz bereketli ve karlı bir sezon geçirmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Depolarda geçen yıldan devir fındık olduğunu ancak yeni depoları hazırladıklarını belirten Güldal, "Fındıkta herhangi bir depo problemi yaşamayız. Üreticilerimizin bize arz ettiği fındıkları alırız." dedi.

Güldal, hasat dönemi başladıktan sonra sıklıkla Karadeniz'de üreticilerin yanında olacaklarını söyleyerek, "Gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. İhtiyaç varsa da orada yeni tedbirler alacağız ama şu andaki hazırlıklarımızın fındık alım dönemiyle ilgili yeterli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün fındık alımıyla ilgili Ordu'da yaptığı açıklamada, "21 Ağustos itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi alım yerlerini açmış olacak. 28 Ağustos'tan itibaren de alıma başlamış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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