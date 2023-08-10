Milli voleybolcuyu 'asit atmakla' tehdit eden sanığa hapis istendi
Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit eden ve 'Yüzüne asit atacağım' mesajı atan Mustafa N. için düzenlenen iddianamede 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
Milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalınca "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa başvurdu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.
Sanık Mustafa N. Bakırköy'de yakalanarak tutuklandı. Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel
olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Mustafa N., savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda
firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp
reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye
başladım." diyerek suçlamaları kabul etti.
Sabah'ın haberine göre; Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
yürütülen soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede Mustafa N. sanık, milli
voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı.
Hazırlanan iddianamede Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.