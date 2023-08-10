Drift atıp sosyal medyada paylaşan sürücüye 40 bin lira ceza
İstanbul Sultangazi'de kiraladığı araçla drift atan ehliyetsiz sürücü çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı. Polis, sürücü ve araç sahibine toplam 40 bin 786 lira ceza kesti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 12:25, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 12:31
Sultangazi'de bir otomobil sürücüsünün drift attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, aracın kiralık olduğunu ve sürücüsünün de Yusuf T. olduğunu belirledi.
Ekipler yaptıkları çalışmada Yusuf T.'yi kısa sürede yakaladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Yusuf T.'ye toplamda 32 bin 596 lira idari para cezası kesildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Araç sahibine ise polis ekipleri tarafından 8 bin 190 lira para cezası kesildi.