Türk Eğitim-Sen öğretmenler için ikinci tayin hakkı talep etti

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda belirtilen takvim doğrultusunda tamamlandığı belirtilerek, "Öte yandan 08.08.2023 tarih ve 81169240 sayılı bakan onayında 2023 yılı yer değiştirme döneminde il içinde ve iller arasında isteğe bağlı olarak ataması yapılan öğretmenlerden isteyenlerin 17.08.2023 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve görev yerlerinden ayrılmamış olmaları koşuluyla iller arasında yapılan atamaların Bakanlık tarafından, il içinde yapılan atamaların da valiliklerce iptal edilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Açıklamada, Türk Eğitim-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazıda il içi ve il dışı atamalarını iptal ettirmek isteyen öğretmenlerden oluşacak kontenjan boşlukları da dikkate alınarak, boş kontenjanların tamamının tercihe açılması suretiyle il içi ve iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenlere 2'nci kez yer değiştirme imkanı verilmesi hususunda talepte bulunulduğu bildirildi.