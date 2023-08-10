2. el oto pazarında talep hızı yavaşlamaya başladı

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kamu Çalışanlarına Kaskoda Ek %10 İndirim!
Kamu Çalışanlarına Kaskoda Ek %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı
Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
16 vali merkeze çekildi
16 vali merkeze çekildi
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Yeni ek vergiler gündemde: Önce altın şimdi de otomotiv, tekstil ve ayakkabı
Yeni ek vergiler gündemde: Önce altın şimdi de otomotiv, tekstil ve ayakkabı
Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?
Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Bir kaç ay daha artacak
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Bir kaç ay daha artacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Bazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandı
Bazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!
Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!
Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
'Koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama
'Koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama
Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak
Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak
Türkiye konut fiyatında artışta zirvede
Türkiye konut fiyatında artışta zirvede
MGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacak
MGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacak
Doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Zam için toplanan taksicilerden 'zam yapma yetkimiz yok' kararı
Zam için toplanan taksicilerden 'zam yapma yetkimiz yok' kararı
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama
4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2. el oto pazarında talep hızı yavaşlamaya başladı

Uzmanlar, ekonomide yeni kararların etkisiyle önümüzdeki aylarda 2. el otoya talepte azalma yaşanmasını bekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 13:07, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 13:08
Yazdır
2. el oto pazarında talep hızı yavaşlamaya başladı

Quick Finans'ın yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun 2023 yılı Temmuz ayı verilerinin yer aldığı güncel sayısında sektöre dair trendler paylaşıldı. SmartIQ iş birliği ile hazırlanan raporda, satış rakamları, fiyat trendleri ve satış hızı değişimleri değerlendirildi. Konu hakkında görüşlerini paylaşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, "2. el oto pazarında temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla toplam 342 bin adet araç el değiştirdi. Haziran ayına göre ise yüzde 8 seviyesinde bir artış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda ise gittikçe artan finansmana erişim zorlukları yanında, gerek Ticaret Bakanlığının gerekse yeni ekonomi yönetiminin yeni kararlarının etkisiyle 2. el otoya talepte azalma yaşanacağını öngörmekteyiz. Bunun ilk işareti olarak ortalama araç satış süresinin ilk defa temmuz ayında 50 günü aşmasını gösterebiliriz. Ayrıca 1 Ağustos itibarı ile gerçek kişilere de sıfır kilometre araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre satış yapılmama sınırının noterlerde uygulanması ile birlikte 2. el araç satışlarında ticari amaçlı eğilim azalabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası döviz kurlarında yaşanan yükselişin fiyatlara yansımasını ele alan Karadağ, "Haziran ayı itibarı ile 2. el otoda yaşanan fiyat artışı finansmana erişim güçlüklerinin de katkısıyla döviz kurlarındaki artışın gerisinde kaldı. Tüm bu gelişmelerle birlikte talebin yavaşlaması ve araç satış süresinin uzaması da bu duruma eklendiğinde 2. el otonun yatırım aracı olarak pırıltısı azalmaya başladı" diye konuştu.

2. el oto pazarındaki satışlar yaş gruplarına göre ele alındığında yaşlı araçların daha çok tercih edildiğini belirten Karadağ, "Temmuzda satılan araçların yüzde 61'i 7 yaş üstü araçlardan oluşuyor. Bunların yüzde 26'sı 15 yaş üstü araçlar. Rakamlar bize bu yıl 15 yaş üstü araçların 1 milyon kere el değiştirdiğini gösteriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 750 bin adetti. 7-15 yaş aralığı ile birlikte el değiştirme sayısı 2,2 milyonu geçiyor. Toplam satışlar içinde 7 yaş ve üstünün payı yüzde 67. Burada en önemli değişim olarak 2022 yılının başına göre 15 yaş üstü araçların satılan araçlar içindeki payının yüzde 65 artması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Rapora göre 2. el oto pazarında temmuz ayında toplam 342 bin adet araç el değiştirdi. Segment bazında değerlendirildiğinde satılan araçların yarısı C segmentinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla B segmenti ve D segmenti takip etti. Temmuz ayında ortalama satış süresi tüm segmentlerde artış göstererek ortalama 50 günü aştı. Geçen yıl aynı dönemde bu süre ortalama 31 gündü. Hazirana göre ise temmuz ayında araçların ortalama satış süresi 4 gün uzadı. Segment bazında tüm segmentlerde yavaşlama görülürken, en çok A ve B segmentlerinde satış hızında düşüş yaşandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber