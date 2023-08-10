2. el oto pazarında talep hızı yavaşlamaya başladı

Quick Finans'ın yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun 2023 yılı Temmuz ayı verilerinin yer aldığı güncel sayısında sektöre dair trendler paylaşıldı. SmartIQ iş birliği ile hazırlanan raporda, satış rakamları, fiyat trendleri ve satış hızı değişimleri değerlendirildi. Konu hakkında görüşlerini paylaşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, "2. el oto pazarında temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla toplam 342 bin adet araç el değiştirdi. Haziran ayına göre ise yüzde 8 seviyesinde bir artış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda ise gittikçe artan finansmana erişim zorlukları yanında, gerek Ticaret Bakanlığının gerekse yeni ekonomi yönetiminin yeni kararlarının etkisiyle 2. el otoya talepte azalma yaşanacağını öngörmekteyiz. Bunun ilk işareti olarak ortalama araç satış süresinin ilk defa temmuz ayında 50 günü aşmasını gösterebiliriz. Ayrıca 1 Ağustos itibarı ile gerçek kişilere de sıfır kilometre araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre satış yapılmama sınırının noterlerde uygulanması ile birlikte 2. el araç satışlarında ticari amaçlı eğilim azalabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası döviz kurlarında yaşanan yükselişin fiyatlara yansımasını ele alan Karadağ, "Haziran ayı itibarı ile 2. el otoda yaşanan fiyat artışı finansmana erişim güçlüklerinin de katkısıyla döviz kurlarındaki artışın gerisinde kaldı. Tüm bu gelişmelerle birlikte talebin yavaşlaması ve araç satış süresinin uzaması da bu duruma eklendiğinde 2. el otonun yatırım aracı olarak pırıltısı azalmaya başladı" diye konuştu.

2. el oto pazarındaki satışlar yaş gruplarına göre ele alındığında yaşlı araçların daha çok tercih edildiğini belirten Karadağ, "Temmuzda satılan araçların yüzde 61'i 7 yaş üstü araçlardan oluşuyor. Bunların yüzde 26'sı 15 yaş üstü araçlar. Rakamlar bize bu yıl 15 yaş üstü araçların 1 milyon kere el değiştirdiğini gösteriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 750 bin adetti. 7-15 yaş aralığı ile birlikte el değiştirme sayısı 2,2 milyonu geçiyor. Toplam satışlar içinde 7 yaş ve üstünün payı yüzde 67. Burada en önemli değişim olarak 2022 yılının başına göre 15 yaş üstü araçların satılan araçlar içindeki payının yüzde 65 artması olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Rapora göre 2. el oto pazarında temmuz ayında toplam 342 bin adet araç el değiştirdi. Segment bazında değerlendirildiğinde satılan araçların yarısı C segmentinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla B segmenti ve D segmenti takip etti. Temmuz ayında ortalama satış süresi tüm segmentlerde artış göstererek ortalama 50 günü aştı. Geçen yıl aynı dönemde bu süre ortalama 31 gündü. Hazirana göre ise temmuz ayında araçların ortalama satış süresi 4 gün uzadı. Segment bazında tüm segmentlerde yavaşlama görülürken, en çok A ve B segmentlerinde satış hızında düşüş yaşandı.