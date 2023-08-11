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Maske takıp dolar dağıtan 12 kişi serbest bırakıldı

Beyoğlu'nda yüzlerine maske takarak kalabalık içinde dolar fırlatıp bu anları kamerayla çeken 12 şüpheli salıverildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2023 16:58, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2023 17:00
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Sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim'de kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma savcılığı, 12 şüpheliden 7'sini ifadelerinin ardından serbest bırakırken 5 şüpheli "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan 5 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

- 13 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bazı kişiler tarafından Taksim bölgesinde kalabalık arasında dolar fırlatıldığı anlara ait görüntülerin yayılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirenlerin sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu ve "internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz." notuyla söz konusu görüntüleri paylaştıkları tespit etti.

Bu kişilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada üzerinde "geçersiz" ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 12 kişi ise adliyeye gönderildi.

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