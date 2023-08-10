Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!

Milli Eğitim Bakanlığı camiasının yakından tanıdığı Hamza Aydoğdu, Aksaray'dan sonra Erzincan'da görev yapacak.

Daha önce MEB Personel Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Hamza Aydoğdu, 3 yıldır Aksaray Valiliği görevini yürütüyordu. Aydoğdu, 10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle Erzincan Valiliği görevine atandı

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydoğdu "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Allah, devlete millete hizmet yolunda bizleri mahcup etmesin." dedi.