İYİ Parti'li Belediye Başkanı mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kamu Çalışanlarına Kaskoda Ek %10 İndirim!
Kamu Çalışanlarına Kaskoda Ek %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Öğretmen kökenli Vali'ye yeni görev!
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
Bakan Şimşek açıkladı: İşte Moody's'in Türkiye yorumu
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
Günlük kiralık evde flört tuzağı! 'Kimyasal sıvı'yla öldürdüler
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
ÖSYM'den yeni sınav hazırlığı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
180 gün sonra öğretmen kızı ve torununun cenazesine ulaştı
Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı
Maaş zamlarının ardından bankalarda promosyon yarışı başladı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
16 vali merkeze çekildi
16 vali merkeze çekildi
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Motorine 1,80 TL zam bekleniyor
Yeni ek vergiler gündemde: Önce altın şimdi de otomotiv, tekstil ve ayakkabı
Yeni ek vergiler gündemde: Önce altın şimdi de otomotiv, tekstil ve ayakkabı
Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?
Bakan Özhaseki açıklamıştı: İstanbul Yasası'nda neler olacak?
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Bir kaç ay daha artacak
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Bir kaç ay daha artacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 5'e yükseldi
Bazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandı
Bazı kurumlara kadro ihdas edilmesi ve iptal edilmesine ilişkin kararname yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!
Cumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!
Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacak
'Koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama
'Koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama
Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak
Bakan Özhaseki açıkladı: Hazine arsaları satışa çıkacak
Türkiye konut fiyatında artışta zirvede
Türkiye konut fiyatında artışta zirvede
MGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacak
MGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacak
Doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Doçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Cemal Enginyurt'un 'Günaydın' iddiası yalanlandı
Zam için toplanan taksicilerden 'zam yapma yetkimiz yok' kararı
Zam için toplanan taksicilerden 'zam yapma yetkimiz yok' kararı
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış
4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama
4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti'li Belediye Başkanı mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesi Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner mahkeme kararı ile görevinden uzaklaştırıldı.

Haber Giriş : 10 Ağustos 2023 15:24, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2023 15:25
Yazdır
İYİ Parti'li Belediye Başkanı mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Şahiner'in Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı yaptığı dönemde kasada oluşan açık nedeniyle açılan davada ceza alması nedeniyle mahkeme kararıyla 47 gün görevden uzaklaştırıldı.

Sungurlu'nun İyi Partili Belediye Başkanı Şahiner hakkında Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık yaptığı dönemde kasada oluşan 167 bin liralık açık ile ilgili dava açıldı. Şahiner'e görevi kötüye kullanmaktan 47 gün görevden uzaklaştırma cezası verildi.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Avukatı Sefa Dağhan, Şahiner'in Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı dönemde kasada oluşan açık nedeniyle dava açıldığını, yapılan yargılamada aldığı ceza nedeniyle hak mahrumiyetine çarptırıldığını belirtti.

Kararın onandığını ifade eden Avukat Dağhan, önümüzdeki günlerde belediye başkanının mahkeme kararı ile 47 gün görevden uzaklaştırılacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

Sungurlu'nun İyi Partili Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık yaptığı dönemde kasada oluşan 167 bin liralık açık ile ilgili dava açıldı.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilmesinin ardından müfettişlerin geçmişe dönük yaptıkları incelemelerde, muhasebe kayıtlarında 167 bin lira kasada açık bulunduğu ve zimmetin oluştuğu tespit edildi.

Müfettişlerin hazırladığı raporla Cumhuriyet Savcılığı'na dönemin TSO Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Genel Sekreter Mehmet Fenercioğlu hakkında suç duyurusunda bunuldu. Şahiner ve Fenercioğlu için "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar haklarında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber